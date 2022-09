Børns Vilkår om liste: Det kan have store konsekvenser

Listen rangerede pigerne lige fra "toppen af poppen" til "vil hellere skære pikken", og den har blandt andet vakt stor forargelse blandt eleverne på gymnasiet, skolens rektor og også Børns Vilkår.

- Det er en meget alvorlig og trist sag. Overgangen fra folkeskole til en ungdomsuddannelse er i forvejen en sårbar tid. Eleverne har en alder, hvor de spejler sig i, hvad hinanden gør for at passe ind, hvor de stiller spørgsmålstegn ved, om de er gode nok, og hvor der er pres på dem, og sådan en liste kan være med til, at det pres forstærkes, siger Sanne Lind.

Skolens ansvar

Selv om flere af eleverne på ungdomsuddannelserne er over 18 år, er det skolens ansvar at skabe et trygt miljø, så den slags hændelser ikke sker.



- Det er et lovkrav, at alle gymnasier har en anti mobbestrategi, der også tæller en digital dimension, og den her sag bør være en anledning til, at uddannelsesinstitutionerne får kigget deres strategier i gennem og inddrager de unge i dem, så det ikke bare bliver skrivebordsstrategier, siger Sanne Lind, der også opfordrer forældrene til at tage en snak med deres unge.