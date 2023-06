Boghandler har knækket koden til overlevelse

Bekymringerne for at åbne en butik midt i en tid, hvor specialiserede forretninger lider er der også i Books and Beans, men i butikkens syv levemåneder, har det vist sig at være en god idé.

- Vi tror på vores koncept, vi er positive og kan se, at det går i den rigtige retning. Og skal man overleve, så skal man gøre noget, der er lidt anderledes, fastslår Kirsten Møller Jensen.