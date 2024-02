Bokse-talent skal forsvare EM-titlen på hjemmebane: Jeg vil i historiebøgerne

Der er få mennesker i Training Lab på Smedegade 6 i Kolding. Lokalet fyldes med lyden af hårde bokseslag. 22-årige Jacob Bank er fuldt fokuseret på de sidste detaljer frem mod lørdag. For det er næsten vind eller forsvind.

EM-titlen skal forsvares på hjemmebane.

- Jeg føler, jeg er så godt forberedt den her gang - og det har mindsket min nervøsitet. Jeg føler, ham skal jeg nok tage - og jeg føler, jeg vinder.

Lørdag skal den unge koldingenser i ringen i et næsten udsolgt Forum Kolding. Og det betyder meget for ham, at folk vil se ham og bakke op. For det kræver en del at føle sig hundrede procent klar til at gå i ringen.

- Jeg har trænet i tre måneder, to gange om dagen op til kampen her. Det er hårdt morgenløb, aftentræning og sund kost.



Aktuelt er Jacob Bank forsvarende EM-vinder i Super Mellemvægt-klassen. Og lørdag kommer 40-årige Ronny Landaeta fra Spanien til den sydjyske by for at stjæle titlen med hjem. Selv påpeger det danske talent, at de to kamphaners boksestile er forskellige. Så er spørgsmålet, hvem der trækker det længste strå:

- Jeg håber, det bliver en teknisk kamp - og jeg tror, han håber, det bliver en rodet kamp. Han vil gerne bokse tæt på. Så er det spændende at se, om jeg kan løfte niveauet og holde ham på afstand.