Bomme og blink skal advare bilister om farlige situationer

Og på klokkespillets 51 år lange levetid har det efter Klokkespilsforeningens vurdering dermed spillet over 100.000 små "koncerter" ud over Løgumkloster.

For en stund må borgerne i Løgumkloster undvære de små melodier, som hver dag lyder over byen.

- Det er jo klart, at de mange år, der har været spillet på det, har gjort, at mekanikken er nedslidt, siger klokkenist i Løgumkloster, Peter Langberg.

- Så det var tid til, at der skulle ske noget. Og så vælger vi at give det den helt store tur, siger Jens Møller.

- Det giver rigtig mange muligheder. Nu kan man spille stort set alt, hvad der er skrevet for klokkespil, for nu er der klokker nok, siger klokkenist, Peter Langberg.

Og snart bliver antallet af klokkespil i Danmark til 108, når Rårup Kirke ved Juelsminde får installeret et af slagsen. I foråret blev klokkespil nummer 107 til 16 millioner kroner indviet i Grindsted Kirke, hvilket bærer titlen som Nordeuropas største.

107 klokkespil i Danmark - målt per indbygger er Danmark derfor det land i verden med tredjeflest klokkespil. Foran ligger Holland og Belgien.

Uddannelsen til klokkenist ligger netop i Løgumkloster på Løgumkloster Kirkemusikskole. En uddannelse som typisk lægges ovenpå organistuddannelsen.

Det var selvsamme klokkenist, Peter Langberg, der grundlagde uddannelsen i Løgumkloster, og her er han stadig underviser.

- Det er alfa og omega, at man har et klokkespil at arbejde med.

Derfor glæder han sig naturligt sig til, at der snart lyder friskpolerede og nye toner ud over Løgumkloster.

Det nyrenoverede klokkespil bliver efter planen indviet til oktober.