Borger bekymret for jordskred og PFAS i vandet

Lige uden for Kolding i Seest-området bor Søren Barsøe. Han har været nabo til virksomheden NCC siden 2020. Siden da er der opstået en del problemer i naboskabet, som Søren Barsøe mener har skabt en uretfærdig situation.

Lige nu grænser der en fem til syv meter høj jordvold op til Søren Barsøes grund. Ifølge ham er risikoen for jordskred på netop denne jordvold stor. Og da den indeholder lettere forurenet jord, er han nervøs for, at et eventuelt jordskred kan resultere i, at jorden rammer hans grund.

- Det er ikke et spørgsmål, om der kommer et jordskred, det er et spørgsmål om hvornår, siger Søren Barsøe.