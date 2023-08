Borger gav kronprinsessen hånden: - Det gav hjertebanken

Det er få generationer, der får lov at opleve et 250-årsjubilæum.

Sådan var virkeligheden for en lang række gæster, der fandt vej til Christiansfeld, som søndag rundede sin historiske milepæl.

Anni Juhl Nielsen er født og opvokset i Christiansfeld, men bor nu i Fole nær Gram. Hun var en af mange, der var mødt op for at fejre den store dag. Og for at møde to personer, der besøgte byen for første gang.

- Jeg kan huske, da Dronning Ingrid var på besøg. Nu skal vi se kronprinsparret, siger hun.