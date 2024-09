Borgmester efter budgetkup: Det skyldes en form for griskhed

Af Mark Bundgaard Udgivet 10. sep

Mandagens budgetaftale uden om borgmesteren er griskt og et tegn på populisme, lyder det fra Knud Erik Langhoff.

Det kommer bag på den konservative borgmester Knud Erik Langhoff, at Venstre, Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti mandag blev enige om budgetforliget for næste år udenom borgmesteren. - Det er jeg for det første forundret og overrasket over, at de gør, idet vi egentlig havde en god dialog med hinanden også umildbart inden, at de laver et fælles budget, siger han tirsdag. Byrådet skulle, ifølge borgmesteren, mødes i dag for at aftale budgettet for næste år, men de Konservative og Radikale Venstre nåede ikke til forhandlingsbordet, inden de fire andre partier i byrådet lavede et forlig. En aftale, hvor blandt andet sammenlægningen af to specialskoler med to almene skoler bliver sløjfet. En besparelse, som samtlige partier var enige om at skrotte, men som aftaleparterne gerne ville fortælle som de første, mener borgmesteren. - Der har partierne, i populismens tegn, stået i kø for at komme først med, at de tilbagekøber de besparelser, som var forlagt, siger Knud Erik Langhoff.

SF, Venstre, DF og Socialdemokratiet er gået uden om borgmester Knud Erik Langhoff i budgetaftalen for det kommende år i kommunen. Fra venstre ses Iben Lehmann Rasmussen (SF), Hans Holmer (SF), Jakob Ville (Venstre), Søren Rasmussen (DF), Birgitte Kragh (Venstre), Poul Fremmelev (Soc.dem.) og Birgitte Munk Grunnet (Soc.dem.).

Med budgetaftale mellem de fire parter løsriver socialdemokraterne og SF sig fra det firkløver, som blev dannet under konstitueringen i 2021 med konservative og radikale. Ifølge forligspartierne, så fjernes stort set alle besparelser, der har været i offentlig hørring fra den nye budgetaftale, bortset fra besparelser i den kommunale administration. Griskt, ikke at sænke beskatning Ifølge Knud Erik Langhoff, så skyldes uenigheden om kommunens fremtidige økonomi en aftale fra konstitueringen, der skulle fastfryse skatter og afgifter i kommunen. Borgmesteren gik til forhandling med ønsket om at reducere beskatningen på erhvervsejendomme, fordi statens regler for beregningen er blevet ændret flere gange gennem årene, hvilket hæver beskatningen for erhvervslivet. - Vi har i Kolding har den absolut højeste erhvervsbeskatning i Danmark, altså beskatning på erhvervsejendomme. Derfor er jeg gået til budgetforhandling med ønske om, at vi skal reducere dækningsafgiften og bare i et mindre beløb til at starte med, og så var det min plan, at det skulle udfases på sigt. Med den nye aftale ender erhvervslivet og kommunens administration med at betale for det nye budget, mener Knud Erik Langhoff. - Set fra min side, skyldes det en form for griskhed, når man nu kan se, at provenuet fra dækningsafgiften er steget med mere end 20 millioner om året. Så ville det være rart at have dem til velfærd, og det er her, vi er uenige, for vi havde en aftale om, at skatter og afgifter skal holdes i ro, men når nu beregningsgrundlaget er blevet væsentlig større, så vil de ikke være med til at sætte promillegrænsen ned, og det er her den ømme tå ligger.