Borgmester til regering: Fremryk investeringer i motorvej ved Kolding

Der sker alt for mange uheld på motorvejen omkring Kolding. Næsten en fordobling i antal ulykker er det blevet til i løbet af de seneste fem år, skriver Jydske Vestkysten i dag.

I avisen siger beredskabsdirektøren i Trekantbrand, at en udvidelse af motorvejen vil resultere i færre uheld, som det er set flere andre steder i landet, blandt andet ved vejlefjordbroen og på Fyn hvor man allerede har udvidet med ekstra spor.

Skulle regeringen på baggrund af coronakrisen finde på at fremrykke investeringer for at skabe arbejdspladser, håber jeg rigtig meget, at motorvejsstrækningen ved Kolding kommer med i betragtningerne. Jørn Pedersen (V), borgmester i Kolding

Fremryk investeringer

Den holdning bakkes i høj grad op af Koldings borgmester, Jørn Pedersen (V), som netop brugte samme argumenter overfor transportminister Benny Engelbrecht (S), da han var til møde med ham for et par uger siden.

- Den nuværende regering har annulleret infrastukturaftalen, som blev forhandlet på plads sidste år, og sagt, at den vil forhandle en ny, som først skal præsenteres i 2021. Skulle regeringen på baggrund af coronakrisen finde på at fremrykke investeringer for at skabe arbejdspladser, håber jeg rigtig meget, at motorvejsstrækningen ved Kolding kommer med i betragtningerne, siger borgmesteren til TV SYD.

Projektet ligger fuldstændig klart og vil kunne gennemføres i løbet af et til to år, siger Jørn Pedersen.

- Det er det projekt over samtlige motorvejsstrækninger, der er bedst økonomi i. Strækningen er ikke kun et problem for folk omkring Kolding. Det er et problem for hele Danmark, fordi det er et knudepunkt for dansk industri, lyder det fra borgmesteren.