Borgmester i selvisolation efter reception

Isolation efter reception

Fredag eftermiddag afholdt den afgående borgmester en afskedsreception, som netop var arrangeret som en 'walk-through' for at mindske risikoen for smitte med covid-19.

Her deltog blandt andre Jørn Pedersens ene søn, der efterfølgende først blev testet positiv med en selvtest og derefter en pcr-test.

- Han tog en negativ test, inden vi startede receptionen, så den var så frisk, som den kunne være, siger Jørn Pedersen (V).

Retningslinjerne for selvisolation er netop blevet ændret, så det kun er nærkontakter, der er udsatte for smitte i hjemmet, der skal isolere sig. Alligevel vælger borgmesteren at selvisolere sig.

- Jeg møder så mange mennesker, og der er ingen grund til at løbe risikoen, siger han.