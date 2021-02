Borgmester med opfordring: Det er alvor - se nu at blive testet

Hvis Kolding skal væk fra at være kommunen med i højeste smittetal, skal flere borgere lade sig teste i de kommende dage. Sådan lyder opfordringen fra borgmesteren, der frygter, at alvoren ikke helt er gået op for alle.

- Vi prøver alt hvad vi kan og sender nærmest beskeder ud håndholdt i boligforeningerne, siger Jørn Pedersen (Venstre).



Alle borgere opfordres til at lade sig teste, men selvom der dagligt er kapacitet til at teste10.000 borgere, er der kun mellem 6. og 7.000 borgere, der dagligt gør det.

- Det er måske ikke gået helt op for folk, hvor alvorligt det er, og hvor vigtigt det er, at man bliver testet, lyder det fra borgmesteren.

- Vi kan samtidig se på vores tal, at 25 procent af de smittede er under 10 år. Derfor er det også vigtigt, at de yngste børn bliver testet, siger Jørn Pedersen.