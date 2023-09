Borgmester mener bandepakke kan løse rockerproblem

Lommepengejobs skal hjælpe unge

Derudover foreslår regeringen også, at kommunale såkaldte ’lommepengejobs’ skal hjælpe unge ud af kriminalitet. Det forslag møder også opbakning hos borgmesteren.

- Jeg synes, at det er ganske udmærket, for det giver os muligheden for, at de unge får et job. Det kunne være på socialområdet. Det giver dem noget andet at gå op i, siger Knud Erik Langhoff.

Hvordan kommunen vil tackle rockerborgene og de foreslåede fritidsjobs er dog ikke på plads endnu.

- Næste skridt for os er at tage fat i det administrative og analysere på, hvad den her pakke rummer. Vi vil kigge den igennem og træffe en beslutning, siger Knud Erik Langhoff.

Ambitionerne for borgmesteren er dog klare.

- Jeg håber bestemt, at det kommer til at betyde, at vi får banderne ud af Kolding, og at vi forhindrer, at de kommer ind igen, siger han.