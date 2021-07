Borgmesterkandidat: For tidligt at tale om støtte til nyt stadion

Kassegennemsyn før støtte

Valgkampen i Kolding har af mange været spået til at være et præsidentvalg mellem SFeren Villy Søvndal og Venstre-politikeren Eva Kjer Hansen.

Ifølge SFeren er det endnu for tidligt at sige, hvorvidt de vil være med til at betale regningen, der i øjeblikket lyder på yderligere 47,5 mio. kroner i støtte.

- Det er alt for tidligt at sige præcis, hvilket beløb vi lander på. Der skal være opbakning fra sponsorer og erhvervslivet. Derefter har vi et restbeløb, så må vi se, hvad det præcise beløb ender på, fortæller Villy Søvndal.

Han ser dog meget positivt på projektet.



-En by af Koldings størrelse er nødt til at have et ordentligt anlæg. Med al respekt så er det nuværende ikke moderne nok. Et nyt stadion er også med til at gøre Kolding til en attraktiv by, hvor vi i øjeblikket har for få tilflyttere. Tilflytning handler naturligvis også om gode daginstitutioner og skoler, men det gælder også om at have attraktive kultur og idrætstilbud, siger han.