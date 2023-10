Borgmestre jubler over milliontilskud

I Kolding Kommune kan borgerne i Vamdrup nu se frem til en skønnere bymidte. I alt skal der smukkeseres for 12,45 millioner kroner - hvoraf størstedelen kommer fra staten i form af 7,14 millioner.

Det vækker begejstring i kommunen:

- Det vil helt utvivlsomt få en stor betydning for Vamdrup, at vi nu kan sætte et stort udviklingsarbejde i gang, hvor vi både kan skabe mere liv og forskønne bymidten i tæt samarbejde med byens borgere og erhvervsliv, siger Koldings borgmester, Knud Erik Langhoff (K).

Nordborg er også med i forsøgsordningen, der skal afprøve nye tiltag for levende bymidter. Her har Sønderborg-borgmesteren svært ved at skjule sin glæde over et tilskud på ni millioner kroner.

- I Byrådet er vi meget optaget af udvikling i Nordborg, som er et af vores aktive lokalsamfund, og der er i tidligere års budgetter afsat penge til at arbejde med Nordborgs bymidte. Men vores bevillinger er forudsat af, at staten også spæder til. Derfor er jeg glad for, at vi kan intensivere arbejdet på en helt ny måde, lyder det fra Erik Lauritzen (S).

Ud over Vamdrup og Nordborg, så er der også byfornyelsespenge på vej til Rødekro og Grindsted.