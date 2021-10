Borgmestre uenige om nyt forslag i Lillebælt

Søren Steen Andersen (Venstre), borgmester i Assens, er som udgangspunkt positivt stemt over for en mulig naturnationalpark i Lillebælt og fortæller, at det ville gå fint i spænd med kommunens indsatsområder.

Han påpeger dog også, at der først er behov for en afklaring af, hvordan en naturnationalpark vil påvirke aktiviteter på land, og tilføjer:

- Det vil være problematisk, hvis nationalparken kommer til at stå i vejen for udvikling og aktivitet langs kysterne. Det har vi ikke brug for.

Går til forhandlingsbordet

Når der skal laves finanslovsforhandlinger til finansåret 2022, så går Radikale Venstre på Christiansborg ind til forhandlingsbordet med Lillebælt som naturnationalpark som krav - og med en finansiering på mindst 15 millioner kroner.

Herunder kan du se et kort over de områder, der allerede er i spil om at blive ny naturnationalpark i Syd- og Sønderjylland.