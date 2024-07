Bosted skrinlægger udbygning efter kritik fra borgere

Det sker efter, at planerne har mødt stor kritik fra byens borgere, ligesom processen omkring høringsfasen har været mangelfuld, ifølge politikeren Molle Lykke Nielsen (DF).

Bostedet Stentoft har onsdag meddelt, at planerne om at tilføre otte nye udslusningsboliger til de 30 eksisterende er skrinlagt.

Uro om udslusningsboliger: - 30 syge mennesker i en lille by er nok

- I denne proces har der manglet bedre dialog. Der var kun inviteret seks personer til høringsfasen, og der skete først noget, da medier og politikere kom ind over, nævner Susanne Asmussen.

Hun så beskeden fra Stentoft, da en bekendt delte den på Facebook. Når hun ser tilbage på forløbet, ønsker hun stadig, at det var grebet anderledes an.

- Jeg synes det er fantastisk. Det er dejligt, at de lytter til os. Vi har også før haft dialogmøder med Stentoft, som har forløbet fint, så jeg tænker det er super, fortæller Susanne Asmussen, der bor i Sønder Stenderup.

Bostedet udtrykker i pressemeddelelsen håb om, at den kritiske stemning igen kan vendes til god dialog med borgerne. Det tyder det på, at den kan.

Derudover fortæller direktøren i Plus Sundhed, Jan Toftholm, i en sms til TV SYD, at fokus nu bevares på de 30 eksisterende pladser hos Stentoft, men uddyber ikke yderligere end, hvad står i pressemeddelelsen.

- Vi har desværre besluttet at stoppe udvidelsen af vores bosted for psykisk sårbare borgere. Beslutningen kommer som følge af den udtrykte skepsis og modstand, vi har mødt, hvilket vi naturligvis respekterer.

I en pressemeddelelse skriver bostedet og Plus Sundhed, der driver bostedet, følgende:

Adspurgt om hun kan sætte sig ind i bostedets ærgrelse over ikke at kunne hjælpe flere borgere og have en plads i byen lyder det:

- De skal også være her, men ikke i hele byen. De er selvfølgelig ærgerlige over, at det ikke kan lykkes, men sådan er det bare.