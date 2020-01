Branden brød ud lidt over midnat i em tranformatorstation i Ålegården i Kolding Midtby. 20.000 el-kunder og 15.000 fjernvarmekunder blev berørt af branden.

TrekantBrand fik i løbet af nogle timer slukket branden, mens forsyningsselskabet arbejdede på at få genatableret strømmen. Det lykkedes klokken 4.30.

De 15.000 fjernevarmekunder må dog putte sig lidt endnu under dynen for at holde varmen. Der ventes at gå nogle timer inden der er varme i området.