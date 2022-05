Brintbranchen roser aftale: Vigtigt for den grønne omstilling

Han understreger samtidig, at opgraderingen af havvind i Nordsøen som de fire regeringschefer i dag har aftalt, betyder en helt ny måde at tænke energisystem på, hvor strøm i høj grad er en råvare, der både skal bruges direkte i elsystemet, men også som afsæt for produktion af diverse grønne brændsler.

”Vi har brug for massiv opskalering af produktionen af brint og brintbaserede brændsler som metanol og ammoniak. Det er afgørende for at gøre Europas industri, fly, skibe og lastbiler grønne, og det forudsætter, at vi kan flytte energien fra Nordsøen til dansk og europæisk industri gennem blandt andet nyetableret brintinfrastruktur, påpeger Tejs Laustsen Jensen.