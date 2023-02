Broarbejde ved motorvejen nær Kolding

Vind og vejr har slidt på Hylkedalsbroens stålelementer, og derfor trænger de til en ny overfladebehandling, så broen kan holde mange år endnu, skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.



Arbejdet begynder tirsdag den 28. februar og varer frem til midten af november 2023.

For trafikanterne på motorvejsbroen forventes arbejdet ikke at have indflydelse på trafikken. Trafikanterne på Hylkedalvej under broen vil til gengæld periodevis opleve, at et spor vil blive spærret og trafikken dirigeres via lyssignal forbi arbejdsområdet. Spærringerne ikke foregå i myldretiden, oplyser direktoratet.