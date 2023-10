Brødfabrikant sælger sidste del af imperium

Det skriver Orkla Danmark, som overtager virksomheden, i en pressemeddelelse.

For 23 år siden grundlagde Flemming Paasch fødevarevirksomheden Easyfood i Kolding, der har specialiseret sig i brød til 'Out of Home-markedet'. Nu er han klar til at give livsværket videre.

Det sker fem år efter, at han solgte virksomheden til fødevarekoncernen Orkla. Dengang købte Orkla 90 procent af aktierne, og nu afhænder Flemming Paasch de sidste ti procent.



- eg tænker på det, som da mine egne børn blev voksne og flyttede hjemmefra. Easyfood er blevet voksen, jeg har gjort, hvad jeg kan, og det er jeg stolt af, siger Flemming Paasch i pressemeddelelsen



Flemming Paasch træder tilbage fra Easyfood ved årsskiftet.