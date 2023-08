Under anlægsarbejdet vil Buen være spærret for biltrafik – busser undtaget - på strækningen mellem Sdr. Havnegade og Jernbanegade. Mange bilister skal derfor finde en alternativ rute i en periode.

- Buen er så smal på den pågældende strækning, at vi er nødt til at lukke for al biltrafik med undtagelse af busser, mens entreprenørens folk laver cykelstien, siger trafikplanlægger i Kolding Kommune Steen Langhoff.