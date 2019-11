Butik siger nej tak til Black Friday

Man behøver ikke gå mange skridt på gågaden i Kolding, før man risikerer at blive fristet af endnu et tilbud. De sorte Black Friday-skilte er klistret op stort set alle steder, så de næsten ikke kan undgås. Bortset fra butikken på hjørnet af Helligkorsgade lige midt i gågaden.

Vi synes ikke, det er fair overfor de kunder, der har handlet ved os før Black Friday eller gør det efterfølgende. Søren Harresøe, ejer, Harresøe

Her er der ingen tilbud eller prisnedsættelser – heller ikke på fredag, hvor langt de fleste butikker kører Black Friday.

- Vi har åbent, men der er ingen rabat, siger Søren Harresøe, der er ejer af butikken med selvsamme navn.

Butikken Harresøe er en af de få butikker i gågaden i Kolding, der har meldt sig ud af kampen og ikke vil være med i tilbudsræset.

- Vi synes ikke, det er fair overfor de kunder, der har handlet ved os før Black Friday eller gør det efterfølgende, siger ejeren til TV SYD, der ønsker, at kunderne føler sig godt behandlet

Læs også Ny boks gør Black Friday grønnere

En livsstilsforretning med varer i den høje ende

Selv beskriver Søren Harresøe butikken som en livstilsbutik med produkter i den høje prisende. Tøj, sko, smykker, skønhedsprodukter og gin er noget af det, butikken byder på.

- Hvis det skal give mening for vores gæster at købe dem, så skal de også være sikre på, at man ikke bare, på et hvilken som helst tidspunkt, kan finde dem med rabat. Hvorfor skulle de så købe varerne og betale den pris, de nu engang koster?

Derudover forklarer ejeren, at det ikke er super velanset at give rabat på den type varer, de forhandler, Derfor ønsker de heller ikke at gøre det for netop at bevare det gode samarbejde med deres leverandører.

Hvis vi skal kunne se os selv og kunderne i øjnene, så er det et valg, vi tager. Og ja, så ved vi godt, at det ikke bliver os, der får travlt på fredag. Søren Harresøe, ejer, Harresøe

På bekostning af omsætningen på den korte bane

Søren Harresøe frygter ikke, at flere kunder vil gå forbi butikken og styre mod dem med alle tilbuddene. Det ved han allerede, at de vil, og at det kan betyde, at butikken går glip af omsætning.

- Hvis vi skal kunne se os selv og kunderne i øjnene, så er det et valg, vi tager. Og ja, så ved vi godt, at det ikke bliver os, der får travlt på fredag, når vi ikke har rabat, siger han.

Han mener dog, at det både på kort og lang sigt er det rigtige at gøre. Både i forhold til kunderne og samarbejdspartnerne.

- Vi ønsker ikke bare at være ’Rabat for en dag’. Vi vil gerne være det, vi nu er, og det vi står for: Service, nærvær, oplevelser og produktviden. Det får man både i dag og på fredag. Kunderne må meget gerne møde op, men det bliver ikke for rabatten. Det bliver for det, vi er og står for, fastslår Søren Harrasøe.