Butikstyverier laver om på butikkerne

Så sent som i søndags forsøgte et par tyveknægte at stikke af med kaffe for 4.000 kroner.

Og de har ellers gjort, hvad de kunne. Den dyre vin er reverenter talt bag tremmer. Det dyre oksekød bag lås og slå. Og spiritussen er kun de kasser, de kom i. Vil man have flaskerne, må man spørge pænt.

Butikschefen og hans førstemand har også overvejet at lave et slusesystem ved udgangen, så man ikke så let kan undslippe med for eksempel flere kasser friskmalet kaffe.

- Men det koster nogle hundredetusinde kroner, og så skal man jo overveje, om vi kan få pengene ind igen ved at tage nogle flere butikstyve. Og så kan det måske genere kunderne, hvis de ikke kan gå lige ud og ind, fortæller souschef Bjarne Lassen, Meny i Christiansfeld.