Campingpladser har mange bestillinger til påsken

Men det er ikke kun på Grønninghoved Strand Camping, at der er travlhed i forbindelse med påsken. Det fortæller sekretariatschef ved DK-Camp, Maria Nielsen.

DK-Camp har hjemsted i Vejle og er en sammenslutning af mere end 220 selvstændige campingpladser.



- Generelt oplever vi, at antallet af bookninger er øget i forhold til sidste år. Vi har lige haft en rundspørge, hvor 70 procent fortæller, at de oplever en stigning i bookninger. Der er store forventninger til den her sæson, siger hun med henvisninger til de mange helligdagsferier, der er på vej.

Campingpladsen i Grønninghoved ligger midt mellem bøgeskov og hav. Det er bestemt noget, der styrker populariteten, fortæller Maria Nielsen fra DK-Camp ud fra sidste års erfaring.

- Kysterne og øerne oplever stor efterspørgsel. Det der med at komme ud i naturen, det er der mange, der søger i den her coronatid, fortæller hun.

Coronasikker camping

På Grønninghoved Strand Camping har de gjort flere ting, for at gæsterne skal føle sig trygge under deres besøg. De har stillet ekstra standere op med håndsprit på den syv hektar store campingplads, og derudover har de tænkt sig at overholde kravene fra myndighederne, fx når folk bruger køkkenerne på pladsen.

- Der er krav om, at folk bærer mundbind, og der er krav om de to meters afstand, så vi kommer til at lukke hver anden vask og blus ned. Så inspirerer vi også til, at folk laver mad i deres campingvogn, eller at alle måske ikke skal lave mad klokken seks, forklarer Lasse Guldager Pedersen, men understreger, at han ikke kommer til at gå rundt og være unødvendigt efter folk.

Han synes også, det er en god idé, hvis gæsterne bliver testet inden besøg.