Charlottes farfar ventede på døden i Gestapo-celle: Udstilling bragte hende tættere på historien

- Det er svært i vores nutid at forholde sig til, hvordan forholdene var dengang, og hvilke mennesker der var her.



Sabotageleder og frihedskæmper

Mørke var mest af alt, det der omsluttede Per Holm og de andre frihedskæmpere. Både på de sparsomme kvadratmeter og i sindet.

- Jeg synes godt nok, at den (cellen, red.) er lidt lille og trang. Når jeg går rundt herinde, forestiller jeg mig, hvordan det må have været her i mørket. Det var jo ikke meget lys, som var sluppet ind dengang. Det må virkelig ikke have været rart at være her, siger Charlotte.

Selvom cellen ikke havde vinduer, lykkedes det stadig de tilfangetagne at ridse deres navne ind i væggen.

At se dette er på mange måder også en rørende og virkelighedsnær oplevelse fra barnebarnet.

- Det er lidt en mavepumper at se min farfars kontrafej. Det er helt tydeligt hans håndskrift, det var i hvert fald også sådan, at han underskrev breve. Det kommer meget, meget tæt på, siger Charlotte.