Chokolade og pasta manglede dansk mærke: Lidl får stor bøde

Det er ikke første gang, at Lidl får en bøde for at mangle danske mærker på varerne. Det skete også i 2018, hvor bøden lød på 30.000 kroner. Ifølge Lidl bestræber man sig på, at det ikke vil gentage sig i fremtiden.

- Vi har vedkendt os bøderne, og vi har ikke haft lignende sager siden. Der skal ikke herske tvivl om, at vi i Lidl har stort fokus på, at vores produkter har en høj standard, og at det også gælder de lovmæssige krav som mærkning, skriver Lidl i en skriftlig kommentar.