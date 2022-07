Christian begynder på Danmarks første uddannelse i 3D-print

Han forklarer, at kompetencer inden for 3D-print uden tvivl er en mangelvare. Indtil nu har kompetencerne primært været hos hobbyister, men nu hvor der rent faktisk er en uddannelse, kan virksomhederne i langt højere grad se frem til at kunne udnytte potentialet i 3D-print.

- Der er ingen tvivl om, at 3D-print er kommet for at blive. Det er lidt ligesom internettet.

Får lov at lege med

For Christian Faurholt Andersen, der netop har afsluttet en uddannelse som produktionsteknolog, var muligheden for at læse videre på 3D-print-uddannelsen helt ideel.