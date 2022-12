Christian Rabjerg Madsen blev forbigået til ministerpost - nu er han politisk ordfører igen

Efter cirka syv måneders pause er Christian Rabjerg Madsen fra Kolding igen politisk ordfører for Socialdemokratiet, meddeler regeringspartiet fredag til Ritzau.

- Det er en opgave, som jeg glæder mig til, og som jeg har varetaget tidligere, siger Christian Rabjerg Madsen.



- Det er en opgave, hvor det man skal tænke på, når man står op om morgenen, er at få kommunikeret klart og tydeligt, hvor Socialdemokratiet er, hvad vi synes er vigtigt, og hvordan vi ser på de store udfordringer som inflation, krig i Europa og en klimakrise, som vi har behov for at tackle, siger han.