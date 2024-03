Cityforening i udfordret midtby vil opløse sig selv

Ifølge JydskeVestkysten er det et forslag, som en enig bestyrelse har fremsat.

Foreningen har længe og særligt i 2023 arbejdet på at styrke dens position i Kolding for at skabe udvikling i midtbyen.

Men arbejdet har ikke lønnet sig, og der er brug for handling og nye kræfter, siger Søren Harresø, der er konstitueret formand, til avisen.

- Midtbyen i Kolding har et tydeligt behov for mere aktivitet og tiltrækning af besøgende. Kommunen og byrådet har også erkendt dette behov og arbejder på forskellige initiativer for at gøre en forskel. Uanset udfaldet oplever bestyrelsen i City Kolding, at der er behov for et meget større og meget stærkere samarbejde og frivillig opbakning fra erhvervslivet for at genskabe livet i Kolding centrum, siger Søren Harresø til avisen.