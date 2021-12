Coronasmitten satte sit præg på afskedsreception for Koldings borgmester gennem 12 år

Det var efter konceptet hurtig ind hurtig ud, at Koldings borgmester, Jørn Pedersen, i dag hilste på en sidste gang.

- Humøret er i top, men jeg har da sommerfugle i maven, for kommer der overhovedet nogle mennesker. Og kommer det overhovedet til at virke det her lidt specielle set-up på grund af coronaen, fortæller dagens hovedperson kort før den officielle afskedsreception går i gang, fortalte Jørn Pedersen lige inden festlighederne gik i gang.



Videohilsen frem for small talk

For at undgå en stor forsamling og for meget hyggesnak midt en tid, hvor coronasmitten spreder sig hurtigt, var receptionen flyttet fra rådhuset og til IBA, så der var plads nok og mulighed for afstand mellem gæsterne.

Ved ankomsten skulle alle gå hen til et lille kamera, hvor de frem for 'small talk' med Jørn Pedersen og de andre gæster, i stedet kunne sende en venlig videohilsen til manden, som i 12 år har siddet for bordenden i Kolding Byråd.