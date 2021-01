Coronaturister: Spejdere må spærre naturen af

- Vi plejer at køre helt ud til spejderhytterne, men nu er det åbenbart blevet forbudt. Så går vi bare noget længere. Det er en smuk tur, siger pensionistparret Bente og Hans Carl Nicolaisen fra Kolding.

De er nogle af de mange, mange koldingensere, som her i coronanedlukningstiden går ture i naturen, og et af de meget søgte steder på Koldingegnen er smukke Houens Odde i Kolding Fjord.

I følge spejderne, som ejer stedet, kommer der nu måske hundrede mennesker om dagen, og langt de fleste kører som Bente og Hans Carl Nicolaisen i deres bil helt ud til spejderhytterne langt ude på odden.

Privat skov



Det er faktisk forbudt. Et skilt ved Stensgården fortæller, at man nu træder ind i en privat skov og at bilkørsel er forbudt.



Men det er ikke nok.



Nu kommer der så mange mennesker i bil, at spejderne har set sig nødsaget til at tydeliggøre budskabet med en kæde over vejen, så nu må folk stille bilen ved Stensgården og gå de cirka