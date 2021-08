Cykelhelten Kasper Asgreen hædret i hjembyen – igen

Lørdag vendte han hjem fra Japan, hvor han har deltaget ved de Olympiske Lege i Tokyo i både linjeløb og enkeltstart. Ved sidstnævnte disciplin blev det til en syvende plads for den tempostærke koldingenser. Et resultat han dog ikke var helt tilfreds med.

- Forårssæsonen gik helt fantastisk, og jeg er rigtig glad for, hvordan det udspillede sig. Så har jeg et Tour de France og et OL, hvor min form er OK, men hvor jeg ikke fik det ud af det, som jeg gerne vil have. Men hvis jeg kan ramme den form igen, så kan jeg godt vinde nogle cykelløb, hvis tingene lige går min vej, siger Kasper Asgreen.

- En syvendeplads til et OL er selvfølgelig et superfint resultat, men jeg er alligevel skuffet, fordi jeg ved at jeg ikke levede op til mit bedste. Så det handler måske mere om min egen præstation, end det handler om resultatet.