Cykling tillades i Koldings gågader

Al færdsel skal dog foregå på de gåendes præmisser, således at cyklisten skal give plads til de gående og vise hensyn - for eksempel ved at nedsætte hastigheden, holde god afstand og eventuelt stå af cyklen og trække hvis der er mange mennesker i gågaden.

Det skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Ordningen, med cykling i gågaderne, blev testet sidste år. Efter en grundig evaluering af pilotprojektet har politikerne i Plan og Teknik besluttet at gøre ordningen permanent, og om et år skal der igen gøres status for at vurdere, om det er lykkedes at skabe en god kultur med plads til både gående og cyklister.