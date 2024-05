Da de mistede deres bedste ven, faldt deres verden sammen

Når Nadia tænker tilbage på deres minder sammen, er der mange oplevelser, der dukker op. Men der er nogle minder, der står klarere end andre.

-Jeg tænker tit på alle vores udklædningsfester, det var meget det, vi havde sammen. Vi har været Mario og Luigi, Sam og Frodo og Pikachu og Ash Ketchum. Jeg tænker tit, at hvis vi havde haft mere tid sammen, så skulle vi være Walter White og Jessie Pinkman (karakterer fra serien Breaking Bad red.), fordi han bare ville se kanon ud i begge kostumer, siger Nadia.

Men det når de aldrig. Og den ulykke, Emil var ude for, har Nadia i dag stadig svært ved at forstå.

- Jeg kommer aldrig til at slette hans nummer fra min telefon. Nogle gange ringer jeg også op eller skriver en besked til ham. Det kan godt være, det er underligt, men det gør jeg, siger Nadia.

Til Emils mindehøjtidelighed holdt Nadia en tale, som indkapslede, hvilket menneske Emil var, og hvor meget han betød for Nadia.

- Du drikker mere mælk, end jeg gør, og det er rigtig meget. Du er alt for intens omkring serier, du godt kan lide. Din yndlings-film er Django Unchained. Du kan shuffle og dit shuffler-navn er Remi. Du elsker musik, og du er helt vildt god til at synge. Du elsker pasta, pølser, katte og dine venner og din familie. Dine fødder lugter vanvittig dårligt. Du nørder gamle familieforhold og stamtræer. Du elsker mig og fortæller mig altid, at jeg er dejlig, selv når jeg ikke selv tror på det. Du er den bedste af os alle sammen, og du er min bedste ven. Jeg kan ikke forstå, at jeg skal sætte alle de her sætninger i datid. Du drak meget mælk. Du kunne shuffle. Men jeg føler, at jeg kan trøste mig selv ved, at jeg kan sætte en sætning i fremtid, og jeg vil elske dig for evigt.

Skippervenner

Den 16. februar er en dag, Villads Frost Friis aldrig glemmer. Emils ulykke er som printet i nethinden på ham.

Villads har besluttet, at den dag, den 16. februar, ikke skal overskygge, hvem Emil var. Derfor fortæller han om sin bedste ven, Peder Emil Bundgård Andersen.

Der var et bestemt karaktertræk ved Peder Emil Bundgård Andersen, som Villads beundrede fra den dag han mødte Emil første gang i 2019.

-Jeg kan huske, at han hev sin gamle helt smadrede telefon frem, og så begyndte han at fortælle om noget musik, han havde lavet i folkeskolen. Det spillede han for os alle sammen, og vi grinede. Jeg kan bare huske, at jeg var helt 'blown away' over, hvordan han bare hvilede i sig selv, og at han bare viste os den musik, han havde lavet for lang tid siden, fortæller Villads.