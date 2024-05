Da han manglede nogen at køre studenterkørsel med, trådte fremmed klasse til

Anders Hemmingsen hjalp til

Matchet mellem klassen og Ludvig Frovin var ikke blevet til noget, hvis ikke Anders Hemmingsen havde delt hans opslag.

- Jeg kan faktisk godt forstå, at Ludvig rækker ud til Anders Hemmingsen, for det er tit, at han bruger sin platform til at hjælpe folk med at løse et problem. Det er sejt af Ludvig, at han tør at stå frem, for han ved jo ikke, hvem vi er. Det er cool og modigt, siger Celine Lykke Ravn.

Men faktisk fortryder Ludvig Frovin lidt ordlyden i det opslag, som Anders Hemmingsen delte. For han fik det til at lyde som om, han var blevet blevet ekskluderet af fællesskabet på sin skole.

På HF enkeltfag går man ikke i én klasse, og man må derfor selv arrangere studenterkørsel på tværs af klasserne.

Men han fik ingen respons, da han spurgte på skolen i marts, og han tror ikke, at det var med dårlige hensigter ikke at reagere.

Og da han ikke selv var fysisk på skolen, da nogle andre arrangerede en tur, fik han ikke meldt sig til, og så var det for sent.