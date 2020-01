335 medarbejdere mister deres arbejde, når Danfoss lukker stor afdeling

I begyndelsen af 2022 stopper produktionen på Danfoss afdeling i Kolding. 335 medarbejdere mister deres arbejde.

Produktionen bliver flyttet til Grodzisk i Polen.

- Det er lidt som at få en spand koldt vand i hovedet, oplyser en mangeårig medarbejder til TV SYD.

Cirka 110 funktionærstillinger forbliver i Kolding i et nyt kontormiljø på Marsvej ved siden af Sondex.

- Vi har mange kompetente og dedikerede medarbejdere i Kolding, og vi ønsker naturligvis at alle medarbejdere kan blive så længe som muligt i overgangsperioden. Derfor vil vi sikre, at alle ansatte, der er berørt af flytningen, behandles ordentligt og retfærdigt, og tilbydes den nødvendige støtte i forbindelse med processen, siger Kristian Strand, direktør for Danfoss Refrigeration and Air-Conditioning Controls

Planerne omfatter desuden, at 128 medarbejdere på Ulvehavevej i Vejle tilbydes nye job. De fleste af dem i Kolding, når det nye domicil er klar i løbet af 2021 - resten tilbydes arbejde i Nordborg.