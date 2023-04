Danmarks første eldrevne akutbil i Christiansfeld

Og altså ikke hvilken som helst af slagsen - der er tale om landets første eldrevne akutbil.

Det skriver AutoCentralen, der har leveret lægebilen, i en pressemeddelelse.

Lægebilen er en ombygget Volkswagen ID. Buzz Cargo, den model der i øvrigt blev kåret som Årets bil 2023. Selvom akutbilen kører på el, så garanterer AutoCentralen i samme omgang, at bilen både er synlig og til at høre, når den kører under udrykning.

Akutbilen bemandes med en paramediciner og kommer primært til at køre rundt i området omkring Christiansfeld.