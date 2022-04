Danmarks mest vindende klub overlever i sidste øjeblik

Kolding under størst pres

Det var hjemmeholdet i Kolding, som var under størst pres, og den opgave tog Kolding-spillerne alvorligt fra start.

De rød-hvide fra Kolding lagde fremragende fra land. Især profilerne Peter Balling og Chris Jørgensen tog teten offensivt og gav TTH store problemer.

Efter knap 14 minutters spil var KIF Kolding foran 9-4. Balling og Jørgensen havde sørget for de seks af målene tilsammen.

Lidt tekniske fejl og et niveauløft hos gæsterne førte til, at forskellen på måltavlen stille og rolig blev lukket frem mod pausen.

Blandt andre Chris Jørgensen mistede pusten lidt, og ved pausen var KIF Kolding kun foran med et enkelt på - 15-14.

Der var bagt op til 30 dramatiske minutter, som skulle afslutte et for begge hold svært grundspil i sæsonen. Og drama fik de omkring 4500 tilskuere i den tætpakkede hal.

De to hold fulgtes ad, mens det samme var tilfældet i Ringsted, hvor topholdet GOG var mødt frem med et reservespækket mandskab.

Fynboerne førte kun med et enkelt mål et kvarter før tid, så TTH kunne heller ikke vide sig sikker på nogen måde. Og Kolding heller ikke i tilfælde at etmålssejr.

TMS Ringsted kunne dog ikke nedlægge GOG, og det betød, at Kolding blot skulle vinde mod TTH for at overlade den direkte nedrykningsplads til Ringsted. Det vidste begge hold med godt et minut igen.

Med 28-28, et halvt minut igen og bolden på Kolding-hænder var det alt på ét bræt for Kolding.

Det hele så ud til at slutte, da Jens Svane brændte i helt fri position med ti sekunder igen, men bolden røg ud til indkast til hjemmeholdet. Hurtigt blev bolden fragtet hen til Peter Balling, som leverede miraklet og hamrede bolden i nettet.

Ekstasen tog over på halgulvet og tilskuerpladserne. Nu er der stadig håb om at nedrykningen kan afværges. Det samme gælder for TTH trods nederlaget.