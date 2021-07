Danmarks næststørste lystbådehavn er et skridt nærmere en realitet

Kommunen vedtog på byrådsmødet tilbage i januar, at genplaceringen kun kommer til at ske i vintermånederne for at tage hensyn til blandt andet ørreder i fjorden.

Selvom de sidste tilladelser mangler, ser borgmesteren frem til at åbne Marina City, der ifølge Jørn Pedersen vil gavne Kolding.

- Det her betyder jo, at vi får en bydel af verdensstandard. Det er et markant løft af Kolding, da folk vil komme hertil for at opleve og blive inspireret, men også bare for at spise en middag eller en is, siger han.

Første etape af Marina City skal efter planen stå færdig i 2023.