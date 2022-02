Dansk Broadway-succes er nu tættere på forestilling i Danmark

Der er gang i sagerne hos familien Kiørbye, der i december havde succes på Broadway med deres egen musical 'M for Marriage'.

En musical der ifølge parret Carsten og Inger Kiørbye blev sammenlignet med musicalen 'The Rocky Horror Show', der hittede i 80'erne.

Blandt publikum sad én tilskuer, der særligt godt kunne lide musicalen. Faktisk var personen så begejstret, at det nu har givet en pengeindsprøjtning, som gør det muligt for parret at sætte musicalen op i Danmark.

- Det er jo fuldstændig syret, for vi havde håbet på, at det blev en succes, men vi turde ikke tro, at det blev så stort, som det blev. Og når der så står en der og siger, at personen gerne vil tale med os, når vi kommer hjem - det var surrealistisk, fortæller Inger Kiørbye.

For nu ønsker investoren at forblive anonym, og det samme gælder størrelsen på investeringen.

- Investoren tror på, at det her kan blive det næste store, og vi har lavet en aftale om at sætte en fuld forestilling op i Danmark, og når vi så er klar til det, så giver vi den igen et skud i USA, fortæller Inger Kiørbye.