Dansk løber gennemfører fire ekstremløb som den første

Kristina Schou Madsen kæmpede sig i mål på sidste etape efter 11 timer.



- Jeg elsker at løbe. Og kombinationen af de her fantastiske og anderledes naturoplevelser samtidig med, at jeg får lov til at udfordre mig selv både fysisk og mentalt, det drager mig rigtig meget, siger hun.

Afslapning på programmet

Efter 200 hårde kilometer med mange forhindringer og i stejlt terræn vender ekstremløberen tilbage til Danmark for at slappe af.