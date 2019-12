Vi bruger færre penge i julen, men handler mere genbrug

Der er sket noget med julehandlen. Siden finanskrisen brød ud for godt ti år siden, er den kun gået én vej, og det er op. Lige indtil sidste år, hvor den fladede ud. I år ser den så ud til at falde for første gang siden 2008.

Sidste år brugte vi 9,4 milliarder kr. på julen, i år skønner Dansk Erhverv i deres årlige julehandelsanalyse, at den vil falde til 9,2 milliarder.

Noget kunne tyde på at en del af forklaringen skal findes i klima og bæredygtighedsdebatten.

I en meningsmåling, som Megafon har lavet for TV 2 og Politiken, svarer 15 procent, at de har brugt færre penge på julegaver i løbet af de seneste tre år - netop af hensyn til klimaet.

Seks procent svarer, at de er begyndt at give genbrugsgaver.

Fremgang i genbrugsbutikker

Spørger man genbrugsbutikkerne, har de i år oplevet en voldsom fremgang.

Hos superloppemarkedet Kirppu i Kolding er der gang i biksen. Siden åbningen i 2016 er julesalget kun steget. I år slår butikken julerekord med en fremgang på 23,3 % sammenlignet med salget i december sidste år.

- Der er rigtig mange, der i år har købt både mandelgaver, kalendergaver og julegaver hos os. Flere har sagt, at de synes, det er fedt at købe brugte ting, fortæller Josefine Krab, butiksassistent i Kirppu.

Også hos Røde Kors butikken i Fredericia kan de notere sig en fremgang på 35,4 % i forhold til december sidste år.

- Det er nok mest bedsteforældrene, der køber dukker, dukketøj og tøj til børnene, fortæller Lis Vestervig, der er kassedame hos Røde Kors.

Katrine Ellersgaard Nielsen fra Dansk Erhverv. Foto: TV SYD

Pessimistiske danskere

Danskerne bruger færre penge på julegaver end ellers, viser den årlige julehandelsprognose fra Dansk Erhverv. Og det kan der ifølge analysechef hos Dansk Erhverv, Katrine Ellersgaard Nielsen, være mange forklaringer på.

- En af de helt oplagte forklaringer handler om forbrugernes forventninger til fremtiden. Danskerne er ikke lige så optimistiske som tidligere, siger hun til TV SYD.

Dansk Erhverv har spurgt ca. 1.000 danskere om deres forventninger til fremtiden, og der tegner sig et billede af, at danskerne er mindre optimistiske med hensyn til økonomien og ledigheden om et år, end de har været hidtil

- Det betyder selvfølgelig også, at der bliver holdt igen med forbruget, siger Katrine Ellersgaard Nielsen.

På spørgsmålet om bæredygtighedsdebatten spiller ind på forbrugernes handlemønster, svarer hun:

- Det tror jeg så afgjort, at den gør. Det er en oplagt forklaring, som også kan påvirke de tal, vi har i vores prognose for, hvordan julehandlen udvikler sig, mener hun.