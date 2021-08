DAT-chef efter Kabul-evakuering: For os er det en opgave som alle andre

TV SYD fangede Jesper Rungholm kort efter landingen i København.

- Det er i princippet for os en flyvning som alle andre. Den største forskel er, at vi ikke på forhånd ved, hvad der skal ske, og hvornår vi skal flyve. Vi har ikke været i nærheden af nogen form for uro. Islamabad ligger langt fra Kabul, og i Pakistan går livet videre som normalt, siger Jesper Rungholm.

Han ved endnu ikke, om DATs fly igen skal Islamabad og hente flere evakuerede.