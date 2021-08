DAT-chef: Vi er klar i Islamabad med evakueringsfly

Et dansk evakueringsfly måtte mandag aften opgive at lande i Kabuls lufthavn. Det bekræfter Udenrigsministeriet tirsdag morgen over for Ritzau.

Flyet kunne ikke lande i Kabuls lufthavn, fordi situationen i lufthavnen var for kaotisk.

Udenrigsministeriet bekræfter over for Ritzau, at der er blevet sendt en sms til de danskere, der står på den såkaldte danskerliste, og som skal evakueres ud af Afghanistan, om at flyet måtte opgive at lande.

Men ifølge ministeriet betyder det ikke, at man opgiver missionen med at evakuere udsendte medarbejdere og lokalt ansatte fra Afghanistan.



Når det måtte lykkes de danske myndigheder at få fløjet danskerne ud af Kabul og til Islamabad, er flyet fra DAT klar til at bringe dem videre.