DAT-ejer glæder sig over støtte til indenrigsflyvning

Det er Danish Air Transport (DAT) med hjemsted i Vamdrup, der beflyver ruterne til Bornholm, hvor der nu er afsat knap syv millioner kroner i tilskud til udvalgte kundegrupper. Det betyder, at enkeltbilletter koster 199 kroner for bl.a. børn og unge, studerende og seniorer.



- Vi glæder os over at kunne fylde vores fly op i de kommende uger omkring jul og nytår. Det er en god måde at støtte både luftfarten og turisterhvervet på Bornholm. Vi håber, at ordningen kan fortsætte ind i det nye år, siger Jesper Rungholm, direktør i DAT.