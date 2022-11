Data fra 630 borgere er blevet til kunstværk

Det er et værk sammensat af broderede værker, som 630 borgere har lavet med afsæt i den data, der ligger gemt bag deres Google- og Facebooksøgninger.

For Ann Røge var det en sjov oplevelse at se de broderede firkanter, der er en fortolkning på de over 2.000 siders data, der kommer frem, når man beder om det.



- Jeg er meget optaget af fællesskaber, men det her var grænseoverskridende. For pludselig kan folk måske se, at man søger på alt lige fra porno til gamle møbler, fortæller hun og siger, at hun dog ikke var så overrasket over hendes datasæt.