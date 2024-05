Datter søger vidner efter hærværk på sin fars gravsten

Farens gravsten var nemlig blevet overmalet med hvid maling.

- Det var ikke en god oplevelse. Jeg blev mest af alt frustreret og ked af det, for hvorfor gør man den slags? Det var samtidigt toårsdagen for hans bortgang, og derfor rammer det ekstrahårdt, at det sker på en mindedag, siger Camilla Agnethe Thuesen.

Ifølge Camilla Agnethe Thuesen havde en person opdaget malingen nogle få timer, før at hun selv ankom på kirkegården. Vedkommende havde politianmeldt hændelsen, men malingen er formentlig påført tidligere end det.

Camilla Agnethe Thuesen fortæller nemlig, at en anden person har kontaktet hende, da vedkommende havde opdaget malingen ved 8-tiden.



Derfor beder familien nu om hjælp til at finde frem til gerningsmanden.

- Hvis nogle har overvågning i området eller set en malerspand smidt et sted, så vil vi meget gerne opfordre til, at man kontakter politiet, siger Camilla Agnethe Thuesen.