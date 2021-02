De fik en skøn dag i solen i sneen

Længe var det bare sjap og slud, men så kom sneen og kælken ud. Noget a la det sang far og datter måske, mens de torsdag ræsede ned ad de store sneklædte bakker ved Skamlingsbanken syd for Kolding.

Sang eller ej, lykken strålede fra både to-årige Mynthe Nygaard Jørgensen og hendes far, Rune Jørgensen fra Kolding, da de to var på Mynthes første tur på kælkebakken i sit to-årige, korte liv.

Den slags vejr hører ikke en selvfølgelig vinter til på vore breddegrader, men i disse dage er den her med sne, frost og torsdag endda også med sol på en frostblå himmel over den historiske Skamlingsbanken.

Kaiserwetter



-Kaiserwetter, kaldte Michael Nørgaard Andersen fra Kolding det.

- Det er ligesom når solen skinner, og man er på ski på løjperne. Det er så lækkert.

- Det er fantastisk, at kunne trække i det her, sagde en anden mand, Knud Bisgaard. Han havde endelig fået sit skitøj på kroppen og ski på fødderne, og så susede han dernedad.

- Det er fedt, var det sidste, vi hørte fra Knud.



En strålende dag



For to-årige Mynthe og hendes far var det en strålende dag.



- Det er skønt at se, hvor glad hun er, og hun har glædet sig sådan til at blive hentet i børnehaven i dag, sagde far Rune Nygaard Jørgensen, teamleder, Kolding.

- Men den hang faktisk i et hængende hår, som man siger. Vi var ude at købe slæden i går, og der var bare rift om dem.