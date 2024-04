De korte fingre var så stort et problem, at 58-årig tog sagen i egen hånd

58-årige Claus Boisen står i værkstedet. Han er koncentreret. Hænderne pudser forsigtigt på et i forvejen meget tyndt stykke træ.

- Det er så meganørdet.

2,1 millimeter. Tykkere må det ikke være. Det er et arbejde, der kræver enorm præcision. Hver detalje skal være perfekt, ellers kommer guitaren til at lyde forkert.

- Hvis jeg først begynder at uddybe det, så tænker folk ”stop manden, han er ikke rigtig klog”, griner Claus Boisen.

Han ved godt, at han er en nørd. Men han elsker det. Ellers ville han ikke bruge 15-20 timer om ugen væk fra kone og børn for at bygge guitarer.

- Den tilfredsstillelse man får af at bygge noget unikt, et supergodt og velbygget instrument, det er en følelse, der virkelig går gennem hjertet, forklarer Claus Boisen, der til daglig arbejder fuldtid som salgschef i et shippingcontainerfirma.