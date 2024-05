De taler om tabet af deres søn for at holde ham i live

Skoleskibet Danmark lå for anker i Assens. 23-årige Peder Emil Bundgård Andersen var sammen med resten af besætningen ved at gøre skibet klar til at sejle mod Island. Flere fra besætningen så Emil klatre op i masten.



Men hvorfor han pludselig slap sit greb i rebet, er der ingen, der ved. Sekunder efter lå han på dækket. Flere knogler i hans krop var brækket, og han havde slået hovedet voldsomt.

Få timer efter stod to betjente uden for Vibe og Hans’ hoveddør.

- Og så spørger den ene betjent, om jeg er Peder Emils far, og så svarer jeg ’ja, det er jeg’, og jeg spørger, om han er død, og det svarer de ikke på. Og så vidste jeg godt, at det var han. Så kommer Vibe ud til os, hvor jeg fortæller hende, at Emil er død.

- Emil er død, siger du til mig, siger Vibe.

- Ja, og bare det at sige, at ens søn er død, det er fuldstændig ufatteligt, siger Hans.

Men netop det at sige ordene højt, har vist sig at være det, forældrene har haft brug for. Både for bedre at kunne leve med sorgen, men også for at mindes Emil, og derved holde ham i live.

Hvem var Emil?

Hans fulde navn var Peder Emil Bundgård Andersen. Han blev ofte bare kaldt Emil, og derfor har vi valgt at gøre det i resten af artiklen.

Det er i dag lidt over to år siden, at Emil døde. Men for at forstå, hvem han var, skruer vi tiden tilbage.