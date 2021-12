De to unge kvinder Jennifer og Cille arrangerer juleaften for udsatte unge

Cille Jørgensen og veninden Jennifer Borgquist viser gaver frem til deres juleaften.

- Jeg synes, det er så fantastisk, at så mange gerne vil sponsorere. Det havde jeg slet ikke regnet med, siger Cille Jørgensen



Gaverne er doneret fra butikker i Kolding. I år har Cille og Jennifer nemlig aflyst juleaften med deres egne familier for at holde jul for udsatte unge.

- Det betyder rigtig meget for mig, at fejre den her højtid med de unge, for vi ved, at det er rigtig svært for dem at blive minde om alt det de gerne vil have, det har de bare ikke, forklarer hun.



Til juleaften har pigerne fået lov at låne lokalerne hos Kolding Selvhjælp. Maden bliver doneret fra Kokkekompagniet.

Der er brug for hjælp

Til daglig arbejder Cille og Jennifer som socialpædagoger med udsatte unge, så de ved, at der er brug for en hjælpende hånd.

- Den gruppe unge, vi har lavet det her projekt til, er udsatte unge, der ikke har noget særlig familie at tage hjem til, og nogle af dem har måske slet ikke familie, siger Jennifer.



Pigerne håber at give de unge en uforglemmelig aften.

Det bliver dog mærkelig for dem, at skulle holde jul uden deres egne familier.



- Det bliver helt sikkert anderledes og noget nyt, men jeg er ret sikker på, at min familie er glade for, at vi gør det her.

De bliver ti unge juleaften.